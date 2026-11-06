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«Банкротный бум»: число разорившихся компаний в России подскочило на 13% за год

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Корпоративные банкротства в России продолжают набирать обороты. За первые девять месяцев 2026 года число компаний, признанных банкротами, выросло на 13,3% — до 5,4 тыс. организаций. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федресурса.

Количество новых исков о несостоятельности также бьет рекорды: их число увеличилось на 23,6%, до 4,6 тыс. В III квартале тренд усилился: число решений о банкротстве выросло на 18,5% (до 1,8 тыс.), а количество новых заявлений — на 28,9% (до 1,6 тыс.).

О грядущем росте числа банкротов сигнализировал и Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). В I полугодии количество публикаций о намерении подать иск выросло на 35,6% от самих должников и на 13,6% от кредиторов.

Интересно, что доля кредиторов как инициаторов дел снизилась с 66,7% (в 2025 году) до 58,4% в III квартале 2026 года, что может говорить о смене стратегий взыскания долгов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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