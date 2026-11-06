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S7 устроит "черную пятницу": авиабилеты со скидкой 50% на весь следующий год
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S7 устроит "черную пятницу": авиабилеты со скидкой 50% на весь следующий год

Авиакомпания S7 Airlines объявила о старте масштабной распродажи билетов. В течение трех дней, с 00:01 17 ноября по 23:59 19 ноября 2026 года, пассажиры смогут приобрести билеты по любым направлениям маршрутной сети со скидкой до 50%.

Предложение распространяется на перелеты туда-обратно, оформленные единым бронированием. Важным условием является то, что скидка не действует на билеты в одну сторону. Воспользоваться предложением можно для вылетов с 23 ноября 2026 года, при этом конечная дата путешествия не ограничена, говорится в сообщении компании.

Отметим, по данным аэропорта Иркутска, S7 стала абсолютным лидером летнего сезона 2026 года, перевезя 446 тысяч пассажиров за три месяца. Это составляет почти половину (45%) всего пассажиропотока воздушной гавани.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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