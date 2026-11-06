В Иркутске начали проектировать реконструкцию путепровода на Сергеева

В Иркутске начали проектирование масштабной реконструкции одной из главных транспортных артерий города. МКУ «Проектный офис дорожной деятельности» заключило муниципальный контракт на разработку документации для участка протяженностью 1,4 км — от моста через реку Кая до примыкания к улице Булавина. Об этом сообщает администрация Иркутска.

«Важно понимать, что в настоящее время речь идет только о начале работы над чертежами. Непосредственно к строительным работам подрядчик сможет приступить только после того, как проект пройдет все необходимые согласования и государственную экспертизу, а также будет определен источник финансирования. Наша главная цель — подготовить такой проект, который позволит построить современную и безопасную дорогу с хорошей пропускной способностью. Старый путепровод будет демонтирован после того, как запустят движение по новому», — подчеркнули в проектном офисе.

Проект предусматривает строительство Кайского путепровода и полную реконструкцию путепровода через железнодорожные пути на улице Сергеева. Это должно решить проблему транспортной доступности для жителей Свердловского района и увеличить пропускную способность узла.

Основные технические решения: количество полос на путепроводах увеличат до четырех;

перекресток с улицами Медведева и Левый берег Каи станет четырехсторонним с дополнительными полосами для правого поворота и «карманами» для левого; по обеим сторонам дороги появятся тротуары шириной 3 метра и велодорожка с одной стороны; в створе остановок «Кайский переход» построят подземный пешеходный переход. После разработки документацию направят на госэкспертизу, и только после положительного заключения объявят конкурс на подрядчика для строительно-монтажных работ.