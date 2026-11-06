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Продажи электрокаров в октябре выросли в 2,5 раза

В октябре на российском рынке реализовали 4030 электрокаров — в 2,5 раза больше, чем годом ранее (1614 штук). Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Об этом сообщил сооснователь и директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Рыночная доля сегмента BEV выросла до 3%: в сентябре она составляла 2,6%, в августе — 1,9%, в июле — 1,3%, а в первом полугодии на электрокары приходилось 0,6% российского рынка новых легковых автомобилей.

Топ-5 самых популярных моделей в октябре: Changan Qiyuan Q05 (1085 штук), Toyota BZ3X (983), Evolute I-Joy (593), UMO 5 (395) и Avatr 11 (95).

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Ранее эксперты, опрошенные СИА, отмечали, что психология покупателей меняется.

«Если раньше электромобиль был игрушкой для богатых, то сейчас на первый план вышла энергонезависимость. "Электрички" покупают как страховочный вариант, как возможность мобильности без ограничений», — считает Дмитрий Сыровой, директор дилерских центров HAVAL, GEELY, CHERY, Omoda, Jaecoo холдинга «Первая автоколонна».

С ним согласен Евгений Горбачёв, директор автоцентра «Чистая энергия». По его словам, июльская «бензиновая лихорадка» сняла психологические барьеры.

«Многие, кто купил, думали об этом раньше, но не решались. А теперь те, кто попользовался, агитируют друзей. Мы видим много повторных продаж, когда друг приводит друга», — указывает он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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