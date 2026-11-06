74% иркутян поддержали удаленку для беременных

74% иркутян поддерживают законопроект, согласно которому беременные женщины смогут работать удаленно при наличии медицинских рекомендаций, если характер работы допускает отсутствие в офисе. Против выступают 10% опрошенных. Об этом сообщает SuperJob.

Женщины поддерживают инициативу чаще мужчин (78% и 70%), молодежь до 35 лет — активнее старших (81%).

Вопрос о том, следует ли законодательно обязать работодателей повышать зарплату женщинам, родившим ребенка, воспринят неоднозначно: идею поддерживают 37%, против — 31%, еще 32% затруднились с ответом. В комментариях звучали мнения: «Каким образом деторождение коррелирует с выполнением должностных обязанностей?!», «Женщины без детей останутся в ущемленном положении», «За роды уже и так много льгот», «Проблемы при поиске работы и так присутствуют у женщин, такой закон их усугубит». Женщины выступают за инициативу чаще мужчин (39% против 35%), среди горожан до 35 лет сторонников больше, чем среди старших (40%).

Сторонники повышения зарплат матерям чаще всего называют прибавку в 11–20% (27%), еще 24% предлагают повышение до 10% включительно.