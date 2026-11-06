Ипотечные выдачи в октябре упали на 28% год к году

По предварительной оценке ДОМ.РФ, в октябре банки предоставили около 77 тыс. ипотечных кредитов на 305 млрд рублей — на 28% и 38% меньше, чем годом ранее. Снижение пришлось на программы с господдержкой: после сентябрьского всплеска выдано примерно втрое меньше, чем в октябре прошлого года, — около 20 тыс. кредитов на 117 млрд рублей. Об этом сообщает ДОМ.РФ.

Выдачи рыночной ипотеки сохраняются примерно на одном уровне с июня: в октябре предоставлено 57 тыс. кредитов (+30% год к году) на 187 млрд рублей (+47%). В результате доля льготных кредитов в общей выдаче сократилась до 26% по количеству и 38% по объему против 69% и 82% в начале года.

Такая динамика ожидаема: рынок перестраивается под новые условия «Семейной ипотеки», а часть будущего спроса была реализована накануне модификации госпрограммы. При этом недельные выдачи ипотеки в течение октября постепенно росли; в ноябре адаптация спроса продолжится.

Всего за 10 месяцев 2026 года выдано 0,9 млн кредитов на 3,9 трлн рублей — почти на четверть больше, чем годом ранее. Однако в конце года динамика значительно замедлится из-за высокой базы ноября–декабря 2025 года.