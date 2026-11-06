В Иркутске разрабатывают концепцию главного новогоднего шоу

В Иркутске представили концепцию главного новогоднего театрализованного шоу. На площадке Информационно-туристской службы прошло заседание рабочей группы, где советник мэра Инга Корочкина, режиссер Александра Мерзлякова и сотрудники МАУ «Праздник» утвердили идею и персонажей уникальной городской сказки. Об этом сообщает администрация Иркутска.

«Новый год — это время, когда хочется верить в чудо и делиться теплом с близкими. Наша сказка — про каждого из нас, про город, в котором мы живем, про семейные ценности. В ней будет и волшебство, и узнаваемые иркутские улицы, и то самое чувство, когда сердце замирает от предвкушения праздника. Мы очень хотим, чтобы, глядя на сцену, люди улыбались и чувствовали: сказка рядом, она здесь, в нашем любимом Иркутске», — сказала Инга Корочкина.

Театральное представление станет центральным событием общей концепции празднования «Сказки новогоднего Иркутска». Это полностью авторская история, посвященная городу; организаторы сознательно сохраняют сюжет в тайне, называя это частью замысла. Узнать, о чем будет сказка, жители и гости смогут только в день открытия главной городской елки.