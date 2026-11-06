Т2 выделил MiXX в самостоятельный бренд и запустил приложение для подписки

Оператор T2 выпустил мобильное приложение для флагманской мультиподписки MiXX. Это ключевой шаг в развитии MiXX как самостоятельного бренда. Сервис остается доступен абонентам любых операторов, а отдельное приложение сделает управление подпиской еще удобнее.

MiXX становится независимым продуктом на рынке цифровых сервисов. Подписка изначально работала для абонентов всех мобильных операторов, а теперь компания целенаправленно акцентирует на этом внимание. В новом мобильном приложении клиент может управлять своей мультиподпиской. MiXX занимает первое место в рейтинге Frank RG по наполнению контентом, поэтому пользователю доступен самый широкий выбор контента в одном окне. Приложение MiXX автоматически переадресует клиента в нужный онлайн-кинотеатр для просмотра. Это избавляет его от необходимости искать выбранный фильм или сериал вручную на разных платформах.

Вместе с запуском приложения Т2 запустил рекламную кампанию в уникальной айдентике MiXX. Коммуникация впервые ведется от имени самой подписки, что закрепит восприятие MiXX как отдельного продукта. Рекламная коммуникация фокусируются на ценностях сервиса: доступе к самому широкому выбору контента на рынке, выгоде и удобстве управления. Кампания охватывает цифровые каналы, наружную рекламу и социальные сети.

«Подписка MiXX прошла путь от дополнительной опции для абонентов до самостоятельного продукта, который занимает первые места в независимых рейтингах и исследованиях. Мы добились этого, отбирая лучших партнеров в каждой категории, и продолжаем следовать этому принципу. Теперь у этого особенного продукта появился свой «дом» – отдельное мобильное приложение – и свой голос в коммуникации. Это меняет все: MiXX выходит из тени оператора и становится независимой единицей. Бренд начинает жить своей жизнью», – Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2.

«Клиенты сегодня отдают предпочтение продуктам, которые не просто закрывают их потребности и оптимальны с точки зрения стоимости и наполнения. Важным критерием является удобство пользования: чем проще управлять сервисом, тем выше его ценность. Подписка MiXX сочетает в себе все эти критерии. С одной стороны, доступ к широкому выбору развлекательного и обучающего контента, с другой – возможность свободно им управлять. Именно такое беспроигрышное сочетание позволяет MiXX оставаться любимой подпиской у десятков тысяч жителей Иркутской области и Дальнего Востока, независимо от принадлежности к оператору связи», – Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» T2.

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