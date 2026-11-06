Самолет «ИрАэро» совершил аварийную посадку в Иркутске из-за неисправности двигателя

Сегодня в аэропорту Иркутска зафиксирован авиаинцидент. Самолет совершил аварийную посадку. Подробности сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, сегодня около 13:30 экипаж воздушного суда SRJ200 авиакомпании "ИрАэро" при выполнении рейса Талакан – Иркутск совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска по причине неисправности правого двигателя», – отметили в надзорном ведомстве.

Воздушное судно благополучно приземлилось. Жертв и разрушений нет, судно не пострадало. Отказ оборудования произошел на подлете к городу. По факту инцидента организована проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации самолета», отметили в СК на транспорте.