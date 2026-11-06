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Незнакомец из Интернета развел иркутянку на 1,4 млн рублей

Жительница Иркутска лишилась крупной суммы, поверив мошеннику из Интернета. Подробности рассказали в региональной полиции.

В одном из мессенджеров 47-летняя горожанка познакомилась с неизвестным мужчиной. Во время переписки собеседник рассказал, что зарабатывает на инвестициях, вкладывая деньги в акции различных компаний, и предложил иркутянке присоединиться.

Женщина согласилась на предложение и начала переводить деньги на счета под диктовку афериста – как личные накопления, так и заемные средства. Всего она отправила 1,4 млн рублей. Когда вывести доходы не вышло, сибирячка поняла, что стала жертвой обманщика.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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