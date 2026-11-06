Суд забрал многомиллионное имущество семьи бывшего мэра Куйтунского района

Семья бывшего мэра Куйтунского района Иркутской области Алексея Мари лишилась многомиллионного состояния: его изъяли по решению суда. Подробности рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, Мари причастен к контрабанде леса и легализации денег, полученных преступных путем. Он состоял в ОПГ, вместе с которой за период с 2011 по 2022 год незаконно заработал более 18 млн рублей.

«Для придания видимости соблюдения антикоррупционных запретов и сокрытия своего реального имущественного положения супруги переоформили несколько объектов недвижимости на дочь», – отметили в надзорном ведомстве.

В связи с этим, чтобы покрыть ущерб, у семьи изъяли в доход государства три земельных участка, три здания, помещение и две квартиры на общую сумму более 18 млн рублей.