Забираются в окна и вскрывают двери: иркутян с Пискунова, 40 выселяют принудительно

Приставы в Иркутске в соответствии с постановлениями суда выселяют жителей нелегального дома на Пискунова, 40 принудительно. Чтобы пробраться в некоторые квартиры, специалисты вскрывают двери и даже забираются в жилье через окна, поскольку люди не хотят их впускать. Соответствующие кадры появились в соцсетях.

На них видно, как к одному из окон подставляют лестницу, чтобы попасть в квартиру: при этом жительница пытается ее сбросить. На месте дежурят скорая и МЧС, в операции по расселению участвует спецназ в бронежилетах.

Ряд квартир пришлось вскрывать со стороны подъезда: внутри находились люди, у некоторых случилась истерика, понадобилась помощь врачей. Вскрытое жилье заваривают и опечатывают.

Работы по выселению людей планируется продолжить – людей обязали покинуть квартиры.