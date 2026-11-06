Проблемную школу искусств в Тулуне достроят в 2027 году

Строительство школы искусств ведется в Тулуне. Проект приостанавливали, однако сейчас его активно реализуют и планируют завершить в 2027 году, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«У этой стройки непростая история, работы приостанавливались, но сейчас подрядчик вышел на хороший темп. Объект имеет высокую социальную значимость для жителей территории, поэтому достроить несмотря ни на что – наша обязанность», – отметил он.

Проектом предусмотрено трехэтажное здание с цоколем общей площадью почти 2,9 тыс. кв. метров. Вместимость – 123 ребенка, 100 посетителей и 26 работников. Готовность составляет более 21%. Срок сдачи объекта – конец 2027 года.

В настоящее время ведется кладка стен из газоблоков, подготовка к работам по устройству кровли. Общая стоимость работ в соответствии с заключенными контрактами превышает 410 млн рублей.