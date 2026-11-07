Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 ноября: 10 861,2803 руб/1 г золота и 139,4900/1 г серебра

ЦБ РФ с 7 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 861,2803 руб.

1 грамм серебра - 139,4900 руб.

1 грамм платины - 4 041,6399 руб.

1 грамм палладия - 2 778,5300 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 242,8396 р. (2,29%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,7700 р. (2,03%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 179,3099 р. (4,64%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 179,6699 р. (6,91%) .

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