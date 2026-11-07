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Новый спорткомплекс с 25-метровым бассейном появится до конца года в Иркутской области

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ведется в городе Зиме Иркутской области. Завершить работы планируется до конца года, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Проект предусматривает бассейн с 25-метровой чашей, трибуну на 30 человек, тренажерный зал. Также в здании будут работать буфет, медицинский кабинет, лаборатория для анализа воды, раздевалки и душевые. Проект полностью адаптирован для маломобильных групп населения», – подчеркнул глава региона.

Сейчас завершается устройство ограждения территории, облицовка цоколя, отделочные работы, электромонтажные и вентиляционные. Финансирование составляет 480,9 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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