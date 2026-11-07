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Иркутяне могут жаловаться на некачественное мясо: запущена горячая линия

В Иркутской области в ноябре пройдет месячник качества и безопасности мяса и другой продукции животного происхождения. Подробности рассказали в региональном правительстве.

В период с 10 ноября по 9 декабря 2026 года для жителей региона будет работать горячая линия. По телефону 8 (3952) 24-38-14 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 с пн по пт будут принимать жалобы на некачественное мясо и информацию по другим нарушениям, связанным с ним.

Также в рамках месячника пройдет разъяснительная работа с организациями, осуществляющими продажу такой продукции.

Мероприятие проводится для обеспечения качества и безопасности мяса, пресечения несанкционированной торговли.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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