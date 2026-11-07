«Сыроварня» Аркадия Новикова открывается в Иркутске

В Иркутске состоялось техническое открытие ресторана «Сыроварня» Аркадия Новикова. Сеть семейных заведений работает по всей стране. Особенностью является собственный сыроваренный цех, где готовят моцареллу, буррату, страчателлу, рикотту, качотту и другие виды, сообщает корреспондент СИА.

В мероприятии приняли участие порядка 60 приглашенных гостей, которые проверили блюда нового заведения, разнообразие меню, а также оценили уровень сервиса.

Ресторан, который рассчитан на 120 посадочных мест, располагается на первом этаже ТЦ «Эталон» и занимает порядка 1 тысячи «квадратов». Оборудована открытая кухня – за процессом приготовления можно наблюдать. На выходе работает «Лавка» – здесь продают навынос сыр и десерты.

В ближайшие дни ресторан откроет двери для всех желающих – завершаются подготовительные мероприятия.