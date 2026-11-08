Жители Ольхонского района почти на сутки остались без света из-за аварии

Аварийное отключение света произошло в поселке Бугульдейка Ольхонского района. Проводились восстановительные работы, следует из оперативных данных ГУ МЧС России по Иркутской области.

«В 21:10 по местному времени 6 ноября от оперативного дежурного ЕДДС Ольхонского района поступила информация об аварийном отключении электроснабжения в поселке Бугульдейка», – говорится в сообщении.

В устранении аварии задействовали бригады АО «РЭК БайкалРегионЭнерго» в составе четырех человек и двух единиц техники. Вернуть свет в дома удалось только днем 7 ноября.