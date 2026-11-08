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Путешественник и рекордсмен Книги Гиннесса Валентин Ефремов побывал в Иркутске

Почетный полярник, путешественник и двукратный рекордсмен Книги Гиннесса Валентин Ефремов совершил трехмесячную автоэкспедицию, преодолев 18 тысяч километров на «Буханке». Одним из мест, которые он посетил, стал город Иркутск.

Мужчина ехал из Нижнего Новгорода в Якутию, а теперь возвращается обратно. Столица Приангарья стала одной из мест его остановок, где он успел пообщаться с журналистами. Путешественник рассказал, что в пути он снимает документальные фильмы об экологии и быте коренных народов, а также рассказывает об открытиях школьникам и студентам. Собранные материалы по возвращении будут переданы ученым.

Жил и ночевал полярник прямо в своей машине, даже в морозы. Экспедиция называется «Территория мамонтов». Маршрут охватил земли древнего расселения мамонтов: от Южного Алтая и Чуйского тракта через монгольскую пустыню Гоби, Забайкалье – до Якутска и Полюса холода, села Оймякон.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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