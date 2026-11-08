Жители скандального дома на Пискунова в Иркутске обратились к Путину и Бастрыкину

В Иркутске жители скандального дома-самостроя на Пискунова, 40, которых стали принудительно выселять на улицу, зависали видеообращение к президенту Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину, попросив у них помощи. Запись опубликовал телеканал НТС.

Люди продолжают жить в этом доме, где отключают воду, тепло, электричество. Кроме того, по решению суда многоэтажку владельцам нужно снести за свой счет. «Это приведет непременно к жизненным жертвам людей», – отметили граждане.

Со ссылкой на экспертизы они отмечают, что дом сносить нецелесообразно, поскольку он имеет хорошее состояние. Ликвидация, по их мнению, может привести только к убыткам, и лучше здание реконструировать.

«Просим вас помочь разобраться в ситуации, привлечь виновных лиц к ответственности, поскольку дом стоял на кадастровом учете, следовательно, прошел все регистрационные моменты, которые должны быть произведены», – сказали в обращении.

О проблемах, отмечают жители, люди не могли знать. Многие покупали квартиры в ипотеку, с применением маткапитала, через нотариальные сделки. «Со своей стороны обеспечили все», – подчеркнули горожане, пояснив, что по решению суда они признаны потерпевшими и добросовестными покупателями.