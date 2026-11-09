Банки заплатили 553 млн рублей штрафов за ошибки по данным ФНС

За январь–август 2026 года финансовые организации заплатили 553 млн рублей штрафов за ошибки и задержки при передаче налоговой сведений о клиентах — в 29 раз больше, чем годом ранее (19 млн). Это следует из данных ФНС, которые изучили «Известия».

По закону кредитные учреждения должны по запросу ФНС сообщать, какие счета и вклады есть у гражданина или компании, сколько на них денег и куда их переводили; на ответ обычно дают три рабочих дня. Если сведения не поступили вовремя или оказались недостоверными, банку грозит штраф в 20 тыс. рублей.

Выросли и другие выплаты: за неисполнение поручений о перечислении налогов банки отдали 19 млн против 3,2 млн годом ранее (почти в шесть раз больше), за нарушение решений об ограничении операций по счетам — 33 млн против 7 млн (почти впятеро).

Ранее стало известно, что ФНС начала массово проверять квартиры россиян в Дубае. Ведомство рассылает запросы гражданам по поводу сделок с недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Эксперты называют это беспрецедентным случаем для российской налоговой практики: ведомство получило и начало использовать конкретные сведения о сделках с недвижимостью российских резидентов за рубежом. Запросы касаются операций, совершенных с 2023 года. При этом у налоговой службы уже есть «широкий набор» данных об этих транзакциях.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Минфин рассчитывает ежегодно получать около 500 млрд рублей дополнительных доходов за счет вывода экономики из тени в 2027–2029 годах. «Содействие формированию конкурентной среды и обеление экономики — это одна из ключевых задач. Это задача в рамках реализации плана по обелению экономики, включая борьбу с серым импортом. За счет этого в проекте бюджета мы учли дополнительные доходы порядка 500 миллиардов рублей ежегодно», — сказал он.