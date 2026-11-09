Озвучен состав украинской делегации для переговоров с Россией: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: озвучен состав украинской делегации для переговоров с Россией, назван средний размер пенсий госслужащих, РФ хочет в 2027 году запустить собственную спутниковую систему связи, а в Иркутской области жители скандального дома-самостроя обратились к Путину и Бастрыкину. Подробнее – в обзоре СИА.

Состав делегации

Делегацию от Украины на трехсторонних переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах будет возглавлять руководитель Службы внешней разведки страны Рустем Умеров. Также на нее поедут глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, а также заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Пенсия госслужащих

Социальный фонд России обнародовал данные, в соответствии с которыми федеральные государственные гражданские служащие в стране получают пенсию в среднем почти 40 тысяч рублей в месяц по состоянию на 1 октября 2026 года. Численность таких граждан равна 100,9 тысячи человек. В частности, работающие пенсионеры-госслужащие получают выплаты в размере 40 823 рублей, а неработающие – 39 600 рублей.

Собственный спутник

Россия уже скоро намерена запустить спутниковую систему связи «Рассвет», которую рассматривают как аналог Starlink, пишет Financial Times. По данным издания, заработать система может уже в 2027 году. Она должна обеспечивать передачу видео и управление беспилотниками в режиме реального времени на больших расстояниях, в том числе для поражения движущихся целей.

Обращение жителей

В Иркутске жители скандального дома-самостроя на Пискунова, 40, которых стали принудительно выселять на улицу, зависали видеообращение к президенту Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину, попросив у них помощи. «Просим вас помочь разобраться в ситуации, привлечь виновных лиц к ответственности», – сказали в обращении, пояснив, что здание необходимо восстановить, что обойдется значительно дешевле сноса.

Уникальное заведение

В Иркутске открывается со дня на день откроется ресторан «Сыроварня» Аркадия Новикова. Сеть семейных заведений работает по всей стране. Особенностью является собственный сыроваренный цех, где готовят моцареллу, буррату, страчателлу, рикотту, качотту и другие виды. Заведение рассчитано на 120 посадочных мест, пространство располагается на первом этаже ТЦ «Эталон» и занимает порядка 1 тысячи «квадратов». Накануне состоялось техническое открытие.