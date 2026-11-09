«Украина будет иной формы»: Трамп сделал громкое заявление о будущем Киева

Президент США Дональд Трамп заявил о «чрезвычайной близости» к урегулированию конфликта на Украине. В интервью CBS News он допустил, что по итогам мирного урегулирования Украина будет иметь «иную форму», передаёт РБК.

«Я думаю, мы это сделаем... и в итоге Украина будет чуть иной формы. Послушайте, этой войны не было бы, если бы я был президентом», — заявил Трамп.

На фоне этих заявлений активизировался дипломатический процесс. Напомним, в июне президент Владимир Путин подтвердил готовность России вести переговоры на основе стамбульских договоренностей и договоренностей в Анкоридже, с учетом ситуации на линии фронта.

Трехсторонние консультации России, США и Украины запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что встреча пройдет за закрытыми дверями и будет посвящена гарантиям безопасности.