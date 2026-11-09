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«Я отправлюсь в Китай»: Трамп подтвердил планы встречи с Путиным и Си Цзиньпином

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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться в Китае с лидерами России и КНР. По его словам, он планирует посетить саммит АТЭС в Шэньчжэне (18–19 ноября), где рассчитывает провести переговоры с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, передаёт РБК.

«Я отправлюсь в Китай, полагаю, что встречусь там с президентом Путиным и председателем Си. Это будет интересно. Мы обсудим много чего, включая денуклеаризацию», — сообщил Трамп журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что ведется работа по организации трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС.

«Надеемся, что в ближайшие дни она будет финализирована», — отметил он.

Ранее Песков также заявлял, что США хотели бы обсудить с Россией и Китаем вопросы стратегической стабильности и ядерного разоружения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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