Суды обязывают банки возвращать деньги за платное снижение ставок

Суды обязывают российские банки возвращать заемщикам средства за платное снижение ставок, а иногда и сохранять для них низкий процент, следует из решений за 2026 год. Об этом пишут «Известия».

Это касается случаев, когда при заключении договора клиенты получают небольшую ставку в обмен на денежную выплату, покупку опций или выполнение требований, например определенного объема расходов по карте, а при отказе от допуслуг банк повышает проценты.

В этом году как минимум в восьми случаях россияне выиграли судебный спор. В Волгограде суд признал незаконным включение пакета в обязательные условия выдачи кредита, в Петербурге — отдельную плату за изменение ставки. Заемщикам возвращали полную или частичную стоимость пакета, а иногда обязывали банк сохранять пониженную ставку и возвращать переплату.

В одном деле суд обнаружил заранее проставленное согласие и обязал вернуть 174 тыс. рублей, сохранив ставку 24% вместо 35,7%; в другом взыскал 202 тыс. и проценты на эту сумму.

Ранее стало известно, что за январь–август 2026 года финансовые организации заплатили 553 млн рублей штрафов за ошибки и задержки при передаче налоговой сведений о клиентах — в 29 раз больше, чем годом ранее.