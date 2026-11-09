«Залив ликвидностью»: Минфин регистрирует ОФЗ на 1,05 трлн руб. и давит на рынок госдолга

Министерство финансов расширяет предложение на рынке госдолга. Ведомство зарегистрировало дополнительные выпуски облигаций с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) и новый выпуск линкеров (ОФЗ-ИН) общим объемом 1,05 трлн рублей, сообщает Интерфакс.
Что на аукционе?
С 18 ноября Минфин предложит инвесторам бумаги с погашением вплоть до 2037 года. В частности, допвыпуски ОФЗ-ПД серий 26218, 26239, 26221 и 26233 (объем каждого — до 200 млрд руб.), а также новый линкер № 52006 (погашение в 2037 г.) объемом до 250 млрд руб. с купоном 2,5%.
Зачем это нужно?
Этот шаг стал возможен после того, как премьер-министр Михаил Мишустин разрешил Минфину занять на рынке еще 1 трлн рублей сверх лимита. Изначально план заимствований на 2026 год составлял 4,17 трлн рублей чистого привлечения, но в сентябре прогноз был пересмотрен в сторону увеличения до 5 трлн рублей.
Мнения аналитиков
Аналитики разошлись во мнениях, сообщает РБК.
- Виталий Наумов («Эйлер»): Допэмиссия — техническое решение для гибкости. С 1,29 трлн до 1,85 трлн руб. вырос потенциальный объем привлечения ОФЗ-ПД. Однако аналитик сомневается, что Минфин выполнит годовой план (не хватает еще 1,96 трлн руб.) только за счет этих бумаг. Он также отметил, что новый линкер с погашением в 2037 году станет самым длинным на рынке, хотя спрос на такие бумаги обычно слабый.
- Глеб Лагозин («Вектор Капитал»): Регистрация выпусков — умеренно негативный сигнал. Дополнительное предложение давит на котировки уже обращающихся бумаг (особенно 2031–2035 гг.). Однако фактическое давление будет зависеть от цен размещения. Учитывая, что Минфин выполнил лишь ~20% квартального плана в октябре, полное размещение 1,05 трлн руб. до конца года выглядит маловероятным.
- Петр Арронет (Инго Банк): Ожидает краткосрочного давления на длинные ОФЗ с купоном ~7%. Средняя доходность новых выпусков может составить 16,5%, что спровоцирует переток средств из старых бумаг. Дополнительный фактор давления — необходимость финансировать дефицит бюджета. Объем в 1,05 трлн руб. он считает значительным на фоне квартального плана в 2,45 трлн руб.
- Николай Леоненков («Риком-Траст»): Предложение окажет давление на кривую доходности. Чтобы выполнить план IV квартала (2,45 трлн руб.), ведомству нужно разместить еще около 2 трлн руб. Леоненков считает, что если весь объем выкупят госбанки, это станет оптимальным сценарием для рынка, тогда как старые выпуски с низкими купонами вряд ли заинтересуют широкий круг инвесторов.