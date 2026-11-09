«Залив ликвидностью»: Минфин регистрирует ОФЗ на 1,05 трлн руб. и давит на рынок госдолга

Министерство финансов расширяет предложение на рынке госдолга. Ведомство зарегистрировало дополнительные выпуски облигаций с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) и новый выпуск линкеров (ОФЗ-ИН) общим объемом 1,05 трлн рублей, сообщает Интерфакс.

Что на аукционе?

С 18 ноября Минфин предложит инвесторам бумаги с погашением вплоть до 2037 года. В частности, допвыпуски ОФЗ-ПД серий 26218, 26239, 26221 и 26233 (объем каждого — до 200 млрд руб.), а также новый линкер № 52006 (погашение в 2037 г.) объемом до 250 млрд руб. с купоном 2,5%.

Зачем это нужно?

Этот шаг стал возможен после того, как премьер-министр Михаил Мишустин разрешил Минфину занять на рынке еще 1 трлн рублей сверх лимита. Изначально план заимствований на 2026 год составлял 4,17 трлн рублей чистого привлечения, но в сентябре прогноз был пересмотрен в сторону увеличения до 5 трлн рублей.

Мнения аналитиков

Аналитики разошлись во мнениях, сообщает РБК.