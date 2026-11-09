«Восьмерка под запретом»: в каких регионах мигрантам запретят работать в такси с 2027 года

В восьми регионах России мигрантам запретят работать в такси, а в Калужской области — еще и курьерами. Ограничения вступят в силу в 2027 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства о допустимой доле иностранных работников.

Регионы под запретом

Ограничения коснутся Мордовии, Чувашии, Татарстана, Удмуртии, Свердловской, Оренбургской, Ульяновской областей и Еврейской автономной области (только такси). В Калужской области запрет коснется и курьерской доставки.

Причины ограничений

Власти Мордовии обосновали запрет статистикой ДТП: за 2024–2025 годы в регионе зарегистрировано 24 аварии с участием мигрантов (6 со смертельным исходом). В документах отмечается, что правонарушения связаны не только с нарушением ПДД, но и с незаконной предпринимательской деятельностью. Кроме того, нарушители часто уклоняются от уплаты штрафов.

Юридический статус

Проект постановления, подготовленный Минтрудом, уже одобрен Российской трехсторонней комиссией. Теперь документ ожидает подписи премьер-министра Михаила Мишустина.

Отметим, кадровый голод в Сибири усиливается на фоне ужесточения миграционной политики. В 55 регионах России введены ограничения на работу иностранцев, а власти расширили основания для депортации. В Иркутской области губернатор Игорь Кобзев подписал указ, запрещающий мигрантам работать в 16 видах деятельности. Эксперты отмечают, что дефицит кадров усилился в регионах Дальнего Востока и Сибири, которые исторически зависят от притока рабочей силы.