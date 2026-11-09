Два российских хостинг-провайдера столкнулись с серьезными сбоями и кибератакой

Клиенты двух российских провайдеров остались без части сервисов: ESTT 8 ноября сообщил о серьезном техническом сбое, а Beget признал потерю облачной инфраструктуры после кибератаки в ночь на 2 ноября. У ESTT часть серверов уже восстановлена, Beget же заявил, что вернуть все данные невозможно.
Хостинг-провайдер ESTT сообщил о серьезном техническом сбое, начавшемся 8 ноября около 04:00 мск. К вечеру часть клиентских сервисов удалось восстановить, однако инженерная команда продолжает работы по стабилизации инфраструктуры.
«Наша инженерная команда занимается устранением неполадок и восстановлением работоспособности инфраструктуры. Мы понимаем, насколько критична доступность сервисов для наших клиентов, и прилагаем все усилия для скорейшего восстановления работы», — передает их заявление РБК.
Провайдер Beget рассказал о ходе восстановления инфраструктуры после хакерской атаки: запущено более 60% хостинга, но облачная инфраструктура уничтожена и строится заново. Следующий этап — восстановление данных из резервных копий.
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«К сожалению, восстановить все данные невозможно. Мы долго искали решения, но по актуальной оценке файловые бэкапы VPS будут доступны только для половины пользователей. Даже если бэкап есть, его восстановление не происходит мгновенно: нужно определить конкретного пользователя и сопоставить все его данные. Это технически сложно, и сейчас для нас это главная задача», — говорится в их в Telegram-канале.
Beget объявил форс-мажор по п. 3 ст. 401 ГК РФ, то есть компания заявила, что не может выполнить договорные обязательства из-за чрезвычайных обстоятельств.
Напомним, что в октябре 2026 года беспилотники атаковали несколько ключевых центров обработки данных компании «Яндекс», что привело к масштабным сбоям в работе цифровых сервисов.