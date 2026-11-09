Два российских хостинг-провайдера столкнулись с серьезными сбоями и кибератакой

Клиенты двух российских провайдеров остались без части сервисов: ESTT 8 ноября сообщил о серьезном техническом сбое, а Beget признал потерю облачной инфраструктуры после кибератаки в ночь на 2 ноября. У ESTT часть серверов уже восстановлена, Beget же заявил, что вернуть все данные невозможно.

Хостинг-провайдер ESTT сообщил о серьезном техническом сбое, начавшемся 8 ноября около 04:00 мск. К вечеру часть клиентских сервисов удалось восстановить, однако инженерная команда продолжает работы по стабилизации инфраструктуры.

«Наша инженерная команда занимается устранением неполадок и восстановлением работоспособности инфраструктуры. Мы понимаем, насколько критична доступность сервисов для наших клиентов, и прилагаем все усилия для скорейшего восстановления работы», — передает их заявление РБК.

Провайдер Beget рассказал о ходе восстановления инфраструктуры после хакерской атаки: запущено более 60% хостинга, но облачная инфраструктура уничтожена и строится заново. Следующий этап — восстановление данных из резервных копий.

«К сожалению, восстановить все данные невозможно. Мы долго искали решения, но по актуальной оценке файловые бэкапы VPS будут доступны только для половины пользователей. Даже если бэкап есть, его восстановление не происходит мгновенно: нужно определить конкретного пользователя и сопоставить все его данные. Это технически сложно, и сейчас для нас это главная задача», — говорится в их в Telegram-канале.

Beget объявил форс-мажор по п. 3 ст. 401 ГК РФ, то есть компания заявила, что не может выполнить договорные обязательства из-за чрезвычайных обстоятельств.

Напомним, что в октябре 2026 года беспилотники атаковали несколько ключевых центров обработки данных компании «Яндекс», что привело к масштабным сбоям в работе цифровых сервисов.