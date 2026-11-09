ЦБ допустил к торгам для неквалифицированных инвесторов три криптовалюты

Банк России определил перечень криптовалют, доступных неквалифицированным инвесторам: в него вошли биткоин, эфир и USD Tether. Указание регулятора вступит в силу с 17 ноября, после чего биржи смогут допускать эти активы к публичному обращению. Об этом сообщает ЦБ.

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать криптовалюты через брокера, управляющего или криптообменник — как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Лимит на покупку через одного посредника — не более 300 тыс. рублей в год. Квалифицированным инвесторам будут доступны любые криптоактивы без ограничений. Перед сделкой инвестору независимо от статуса нужно пройти тестирование и ознакомиться с рисками вложений в криптовалюту.

В перечень попали только самые ликвидные активы, критерии которых прописаны в законе: при отборе учитывались рыночная капитализация, среднедневной объем торгов и история ценообразования на зарубежных площадках не менее пяти лет. Такой подход направлен на снижение рисков неквалифицированных инвесторов при вложении в криптоактивы.

Банк России планомерно переходит от полного запрета криптовалют к их жесткому регулированию и легализации через официальных посредников.

Так, согласно новому законодательству, совершать покупку и продажу криптовалюты на территории РФ нужно будет исключительно через специальные организации из реестра Банка России.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина традиционно выступает против использования криптовалют внутри страны для оплаты товаров и услуг, подчеркивая риски для финансовой стабильности.