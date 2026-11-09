«Суперапп для жилья»: «Т-Технологии» предложили 77 млрд рублей за покупку ЦИАН

Группа «Т-Технологии» объявила о намерении купить до 100% акций ЦИАН. Компания представила в Центробанк добровольное предложение акционерам по цене 993,05 руб. за бумагу, что предполагает премию в 29,3% к рыночным котировкам. Для «Т-Технологий» это шаг к созданию «супераппа» в недвижимости, аналогичного их экосистеме «Авто.ру», сообщает "Коммерсант".

Детали предложения

Цена: Полный выкуп компании обойдется примерно в 77,1 млрд руб.

Финансирование: Сделка не потребует выпуска новых акций «Т-Технологий».

Цель: Покупатель хочет объединить классифайд с собственными финтех-продуктами (ипотека, страхование, эквайринг).

Реакция рынка: На фоне новости акции ЦИАН на Мосбирже подскочили на 20%, до 930,8 руб.

Позиция сторон

В самом ЦИАН заявили, что официального предложения от «Т-Технологий» они еще не получали.

«Инициатива "Т-Технологий" — это лишь публично озвученное намерение одной из сторон. Никаких решений не принято. Совет директоров рассмотрит предложение в отведенные сроки», — прокомментировали в компании.

Зачем это «Т-Технологиям»?

Президент компании Станислав Близнюк прямо проводит параллель с покупкой «Авто.ру» (за 35 млрд руб. в марте 2026 года).

«Мы уже строим автоэкосистему 360. Аналогичным образом мы планируем подойти к недвижимости — развивать платформу в интересах всех участников рынка», — отметил он.

Мнение аналитиков

Эксперты считают, что это не просто покупка еще одного сайта с объявлениями.

«Это приобретение канала дистрибуции для ипотеки, — говорит инвестиционный директор Kama Flow Кирилл Тищенко. — Для ЦИАН это возможность получить сильного финансово-технологического партнера».

Однако сделка не гарантирована. Мажоритарные акционеры (Speedtime Group Дмитрия Крюкова, MM Asia Invest Дмитрия Демина) могут отказаться продавать свои доли или потребовать более высокую цену. Закрыть сделку планируется в I квартале 2027 года после одобрения ЦБ и ФАС.