СМС-реванш: Рекламодатели возвращаются в SMS на фоне сбоев в мессенджерах

Рекламодатели вновь активно инвестируют в СМС-рассылки. В условиях ограничений мобильного интернета и проблем с доступом к мессенджерам (в частности, после февральских сложностей с Telegram) бизнес ищет альтернативные каналы связи, сообщает "Коммерсант".

Цифры и факты

T2: Вложения рекламодателей в СМС-таргет выросли на 74% за девять месяцев. Количество новых клиентов в этом сегменте увеличивается ежемесячно на 19%, а вложения микробизнеса — на 89%.

МТС: Инвестиции в СМС через AdTech выросли на 22% за три квартала.

МегаФон: Объем таргетированных рассылок (отказ от спама в пользу точечных контактов) вырос на 72,5%.

Рынок в целом: По итогам года объем рынка СМС-продвижения может составить 28–33 млрд руб. (рост на 15–20% к 2025 году).

Почему это происходит?

Эксперты связывают бум с двумя факторами. Во-первых, технические ограничения: в апреле активность через СМС выросла на 30% из-за отключений интернета. Во-вторых, экономика: бизнес устал от «холодных» рассылок и требует измеримых результатов (целевых действий).

При этом СМС остается дорогим каналом с ограниченным объемом и слабой визуализацией, уступая мессенджерам.