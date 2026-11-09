Обвал в 4 раза: выдачи семейной ипотеки рухнули после ужесточения правил с 1 октября

В октябре 2026 года ипотечный рынок пережил резкую коррекцию. По данным Frank RG, банки выдали кредитов на 308,8 млрд руб. — это почти вдвое меньше сентябрьского показателя и минимум с февраля. Количество сделок сократилось почти на 40% (до 75,5 тыс.).

Обвал «льготки»

Главная причина — ужесточение условий «Семейной ипотеки» с 1 октября, сообщает "Коммерсант". Теперь ставка для семей с 1–2 детьми составляет 8–12% (ранее была 6%), а срок субсидирования ограничен 15 годами. Как результат:

В Сбере выдачи по семейной ипотеке упали в 4,4 раза (менее 69 млрд руб.).

В ВТБ доля льготных программ в выдачах рухнула с 52% до 38%.

Объем кредитов с господдержкой в целом сократился на две трети.

Рыночная ипотека берет свое

Основой выдач стала рыночная ипотека. Её доля в ВТБ выросла с 29% до 53%. Однако её массовость ограничена стоимостью: ставки держатся на уровне 18–19% годовых. Эксперты Frank RG называют октябрьский спад «технической перестройкой» после сентябрьского ажиотажа, когда заемщики спешили взять кредиты по старым правилам.

Прогнозы

По мнению Банка России, ключевая ставка вернется к комфортным значениям (7,5–8,5%) только в 2029 году. Банкам потребуется от 2 до 6 месяцев на адаптацию. При этом Минфин расширил льготную программу на Крым и Севастополь (ставка 8%, взнос от 20%), что может поддержать выдач в этих регионах.

Напомним, правила семейной ипотеки изменились с 1 октября. Если раньше ставка была единой (6%), то теперь она дифференцирована: для семей с одним ребенком младше 7 лет она выросла до 10–12%, для семей с двумя детьми — до 8–10%. Многодетные семьи сохранили более выгодные условия.

Генеральный директор ГК «Домстрой» Татьяна Красноштанова в интервью СИА заявила, что для многодетных семей (от 3 детей) условия улучшились — лимит вырос до 10 млн рублей, а ставка для семей с 4–5 детьми снизилась до 2–4%. Однако для большинства заемщиков (семей с одним ребенком — 55% аудитории) программа стала недоступной:ставка выросла до 10%, а лимит упал до 6 млн рублей, что почти вдвое увеличивает платеж. По мнению эксперта, мотивация рожать второго ребенка при таких условиях минимальна, так как ощутимая выгода начинается только с третьего.