«Роснефть» может выплатить 9,44 рубля на акцию

Совет директоров «Роснефти» предложил акционерам утвердить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2026 года в размере 9,44 рубля на акцию. Право на выплату получат те, кто будет в реестре на 12 января 2027 года. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

Внеочередное собрание акционеров пройдет заочно 23 декабря 2026 года — участвовать смогут те, кто зарегистрирован в реестре на 29 ноября. На дивиденды рекомендовано направить половину консолидированной прибыли по МСФО, относящейся к акционерам «Роснефти», за первое полугодие 2026 года; эта прибыль составила 200 млрд рублей.

Уставный капитал компании — 105,98 млн рублей, он разделен на 10,598 млрд акций номиналом 0,01 рубля. Для сравнения: промежуточные дивиденды за первое полугодие 2025 года составляли 11,567 рубля на акцию, финальные за 2025-й — 2,27 рубля.

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