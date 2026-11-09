«Нефть съела рост»: почему экономика России выросла всего на 1%

Вклад фундаментальных факторов (труда, капитала и производительности) в рост ВВП в 2025 году составил 1,97 процентного пункта, но итоговый показатель был почти полностью нивелирован снижением нефтяных цен (минус 1,23 п. п.). Об этом говорится в исследовании Института Гайдара. В итоге экономика выросла всего на 1%.

Как считали?

Экономисты Сергей Дробышевский, Алексей Каукин и Диана Хубежова разложили рост ВВП на три составляющие:

Структурная: труд, капитал и эффективность.

Внешнеторговая: цены на нефть (в 2025 году средняя цена Urals составила $55,62 за баррель).

Конъюнктурная: деловая активность и случайные шоки.

Итоги 2025 года

Структурная составляющая тянула экономику вверх (1,97 п. п.), но падение цен на нефть «съело» большую часть этого роста. Вклад конъюнктуры был минимальным (0,26 п. п.). Авторы отмечают, что отрицательное влияние внешней торговли оказалось сильнее, чем в 2021–2024 годах.

Прогноз на 2026 год

Ожидается рост ВВП всего на 0,6%. При этом вклад структурных факторов впервые станет отрицательным. Это отражает «охлаждение» экономики после инвестиционного бума 2023–2024 годов. Вложения в основной капитал в 2025 году уже упали на 2,3%, а в 2026 году, по прогнозу Минэка, рухнут еще на 5,4% из-за жесткой денежно-кредитной политики.

Взгляд до 2029 года

Динамика производительности труда в 2025 году была отрицательной — это тревожный сигнал, напоминающий стагнацию 2013 года. Даже в базовом сценарии Минэкономики (рост до 2,4% к 2029 году) вклад долгосрочных факторов почти не растет. Внешнеторговые условия (цены на нефть) продолжат сдерживать экономику, а ожидаемое ускорение ВВП будет обеспечено лишь за счет восстановления деловой активности (конъюнктуры).

Отметим, по мнению ЦБ, в третьем квартале 2026 года российская экономика вновь вернулась к перегреву: внутренний спрос растет, а возможности предложения ограничены, что усиливает инфляцию. ВВП страны находится выше своего потенциала. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%, но ухудшил прогноз роста экономики на 2027 год до 1,0–2,0% и повысил оценку инфляции на конец 2026 года до 6,2–6,3%. Регулятор ожидает, что дисбаланс будет постепенно сокращаться по мере восстановления производства, однако прогноз средней ставки на 2027 год повышен до 12,5–13,5%, что означает сохранение жесткой денежно-кредитной политики еще как минимум год. На этом фоне президент Владимир Путин ранее заявлял о росте ВВП более чем на 10% и рекордно низкой безработице в 2,3%.