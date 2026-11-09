«Алкогольный исход»: почему число производителей водки в России рухнуло на 7,4% за год

Количество компаний, производящих крепкий алкоголь в России, сократилось на 7,4% за год — до 377 организаций, сообщает "Коммерсант". Эксперты связывают это с падением спроса и консолидацией рынка, в результате которой выживают только гиганты.

Цифры и регионы

По данным «Контур.Фокуса», с января 2026 года рынок покинули 30 компаний (минус 6%). Новые игроки практически не появляются: за 9 месяцев 2026 года создана всего одна структура против трех годом ранее.

Сильнее всего пострадал Крым (минус 16,7%).

В Кабардино-Балкарии падение составило 10,5%.

В Краснодарском крае — 9,5%.

Почему закрываются?

Выпуск крепкого алкоголя в стране упал на 6,1% (водка — на 6,7%, коньяк — на 13,5%).

Цены: Повышение минимальных розничных цен (водка — почти 986 руб. за литр) ударило по дешевому сегменту, где доминировали локальные игроки.

Спрос: Падение доходов населения привело к отказу от спиртного.

Сети: Ретейл отдает предпочтение крупным поставщикам, способным обеспечить стабильный объем.

Кто выживает?

Рынок захватывают гиганты. Доля топ-10 производителей выросла с 73% до 75%. Крупные сделки продолжаются: «Росспиртпром» поглотил «Татспиртпром» и Тульский винокуренный завод. Выжить небольшим игрокам удается только за счет сильных локальных брендов или контрактного розлива для торговых сетей.