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Рухнули на 35%: спрос на наличные деньги в России резко упал после летнего пика

Объем операций россиян с наличными в сентябре упал до минимума с февраля — 263,2 млрд рублей. Это на 35% меньше, чем в августе, и более чем вдвое ниже июльского пика (550,5 млрд руб.), сообщает "Коммерсант".

Эксперты связывают это с «остыванием» страхов, которые гнали людей к банкоматам весной и летом. Как отметил директор по инвестиционной стратегии УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Надоршин, снизился уровень тревожности из-за слухов о мобилизации, а ситуация с мобильным интернетом стабилизировалась.

Почему так произошло?

  1. Спад паники: Слухи о мобилизации, которые разгоняли спрос на «кеш» весной, не подтвердились.
  2. Ставки по вкладам: Снижение ставок летом сменилось их небольшим ростом. По словам начальника управления Первоуральскбанка Михаила Брюханова, у людей снова появился стимул держать деньги на счетах, а не под подушкой.
  3. Сезонность: Закончился период отпусков, когда традиционно требуется больше наличных.

Прогноз

Несмотря на сентябрьское затишье, по итогам года тренд на «кеш» сохранится. Эксперты прогнозируют, что в декабре, перед праздниками, произойдет традиционный сезонный всплеск снятия денег. Это позволит выполнить прогноз ЦБ по росту наличных в обороте на 3,7 трлн рублей за 2026 год.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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