В каких рабочих профессиях проще найти вакансию без опыта в Сибири

Осенью 2026 года 55% вакансий для рабочего и массового персонала в Сибири не содержали требований к опыту работы. Однако в отдельных профессиях доля таких предложений различается более чем в 30 раз — от 89,6% у продавцов-консультантов и кассиров до 2,9% у сварщиков. Об этом сообщает hh.ru.

«За общим показателем доступности вакансий для кандидатов без опыта скрываются существенные различия между профессиями. Причем такие предложения встречаются не только в торговле и сервисе, но и на производстве. Однако важно различать требования к стажу и требования к квалификации: отсутствие предыдущего опыта не означает, что для работы не нужны определенные знания, практические навыки или специальная подготовка», — комментирует руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова.

В целом по рабочему и массовому операционному сегменту 39% вакансий предусматривали опыт от одного до трех лет, 5% — от трех до шести лет, 0,4% — более шести лет. Самая высокая доля вакансий без требований к стажу — у продавцов-консультантов и кассиров (89,6%), официантов, барменов и бариста (64,5%), более половины — у поваров, пекарей и кондитеров (56,5%) и операторов производственных линий (56,2%). В других специальностях преобладают предложения для кандидатов с опытом: стаж от одного до трех лет указан в 71% вакансий водителей и экспедиторов, 75,3% — слесарей и сантехников, 80,8% — электромонтажников и электромонтеров, 81,8% — сварщиков.