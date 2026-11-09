Сеть АЗС «Трасса» закрылась после 30 лет работы

Имущество находится в лизинге у «Газпромбанк Лизинга» — он забирает все 57 станций: 53 в Подмосковье и четыре в других субъектах. 40 АЗС в области уже опечатаны, сотрудников туда не пускают, еще 17 изымут до конца недели. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

Компании грозит банкротство. В кабмине сформированы предложения с участием правительства Подмосковья, решение пока не принято.

Порядка 1,4 тыс. сотрудников отправлены в вынужденный простой с начислением 2/3 зарплаты, но выплат нет из-за ареста счетов — по той же причине не исполняются листы ФССП. Из-за остановки АЗС деньги в офис и на операционную деятельность не поступают: аренда офиса просрочена, электричество и интернет отключены, организация фактически перестала работать. В соцсетях компания сообщила о закрытии после 30 лет: горячая линия отвечает «соединение невозможно», недоступны сайт, личный кабинет в приложении и пополнение топливных карт.

Участники топливного рынка говорят, что в последние недели менеджмент распродал запасы топлива и сопутствующих товаров, а сейчас актив ждет внешнего управляющего.