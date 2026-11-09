Россияне смогут запретить звонки из-за рубежа с 1 марта 2027 года

С 1 марта 2027 года россияне смогут установить запрет на входящие телефонные звонки, которые поступают из сетей иностранных операторов. Об этом говорится в пояснительной записке к документу.

Такая норма содержится в законопроекте Минцифры, разработанном для комплексного совершенствования мер противодействия преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Законопроект также предлагает урегулировать взаимодействие операторов связи и кредитных организаций для пресечения мошеннических действий с использованием ГИС Антифрод, применение оператором связи мер по защите абонентов при выявлении паттернов подозрительного поведения, порядок авторизации пользователей сайтов, изменения условий авторизации на ЕПГУ и внесудебную блокировку фишинговых сайтов, сайтов с вредоносным ПО или сведениями о продаже несертифицированных средств связи.

Изменения планируется внести в законы «О связи», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О персональных данных», «Об электронной подписи» и другие.