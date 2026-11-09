Сбер открывает приём заявок на выдачу «Региональной ипотеки» на территории Республики Крым и Севастополя

С 11 ноября 2026 года Сбер открывает приём заявок по программе «Региональная ипотека» для приобретения строящегося жилья на территории Республики Крым и г. Севастополь.

На данных территориях клиенты Сбера могут получить «Региональную ипотеку» по ставке 8% на сумму до 8 млн руб. при первоначальном взносе от 20,1%.

Тип объекта недвижимости – квартира или апартаменты.

Ограничения:

стоимость 1 кв. м приобретаемого помещения не должна превышать 350 тыс. руб. на дату заключения кредитного договора;

приобретение объектов недвижимости возможно в объектах капитального строительства, первая проектная декларация по которым размещена застройщиком в единой информационной системе жилищного строительства не позднее 31.10.2026.

Для подачи заявки нужно перейти в ипотечный калькулятор на Домклик, выбрать регион действия программы и указать параметры кредита или перейти на лендинг «Региональная ипотека» .

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