Доля свободных офисов в Москве к концу года достигнет 7,5%

Доля свободных площадей на офисном рынке Москвы к четвертому кварталу 2026 года может достичь 7,5%, что на 2,3 п.п. выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Remain. Таким образом, незанятыми останутся 1,67 млн кв. м офисов (+48,1% год к году). Об этом пишет газета «Ведомости».

По прогнозу Remain, рост вакансии продолжится: в 2027–2028 годах она может составить 8,5% и 10,5% соответственно, отмечает исполнительный директор компании Александр Богданов.

Похожие выводы у IPG.Estate: к концу 2026 года доля свободных помещений на рынке классических офисов вырастет до 7,8%, а в следующие два года диапазон расширится до 8–10%, говорит управляющий партнер Иван Починщиков.

В Ricci ожидают роста незанятых площадей до 5,8% к концу года (+2,8%) и до 7,1% в 2027-м, однако в 2028-м на фоне высокой деловой активности вакансия может опуститься до 6,8%.

Помимо этого, за последние годы более чем на четверть сократилась посещаемость российских ТЦ. По прогнозам, около 10% ТЦ в стране могут закрыться или полностью изменить свой профиль, превращаясь из мест для шопинга в пространства для досуга — с фитнес-клубами, ресторанами и детскими развлекательными центрами.