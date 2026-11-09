Beget лишили статуса регистратора доменов RU и РФ

Аккредитация регистратора Beget приостановлена с 3 ноября 2026 года. Об этом сообщил координационный центр доменов.

«В соответствии с положениями соглашения об аккредитации это означает введение временных ограничений на регистрацию новых доменных имен второго уровня в доменах .RU и .РФ, а также на прием от других регистраторов поддержки сведений о доменных именах второго уровня, зарегистрированных в этих зонах», – сказано в сообщении.

В течение всего срока приостановления аккредитации регистратор обязан выполнять действия, направленные на поддержку доменных имен, зарегистрированных до даты приостановления аккредитации.

Ранее Beget сообщил о серьезной кибератаке в результате которой была уничтожена его облачная инфраструктура, включая VPS. Компания заявила, что восстановить все данные невозможно, а бэкапы VPS будут доступны только половине пользователей.