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Beget лишили статуса регистратора доменов RU и РФ

Аккредитация регистратора Beget приостановлена с 3 ноября 2026 года. Об этом сообщил координационный центр доменов.

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«В соответствии с положениями соглашения об аккредитации это означает введение временных ограничений на регистрацию новых доменных имен второго уровня в доменах .RU и .РФ, а также на прием от других регистраторов поддержки сведений о доменных именах второго уровня, зарегистрированных в этих зонах», – сказано в сообщении.

В течение всего срока приостановления аккредитации регистратор обязан выполнять действия, направленные на поддержку доменных имен, зарегистрированных до даты приостановления аккредитации.

Ранее Beget сообщил о серьезной кибератаке в результате которой была уничтожена его облачная инфраструктура, включая VPS. Компания заявила, что восстановить все данные невозможно, а бэкапы VPS будут доступны только половине пользователей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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