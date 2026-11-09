Более 5 тыс. иркутян приняли участие в «Неформальных каникулах»

С 26 октября по 4 ноября в Иркутске прошел очередной сезон городского проекта «Неформальные каникулы», реализованный в рамках инициативы «Иркутск — обучающийся город». Участниками более 600 бесплатных мероприятий стали свыше 5 тыс. жителей областного центра. Об этом сообщает администрация Иркутска.

«Занятия проводили профессиональные преподаватели, тренеры, сотрудники городских музеев и библиотек, а также энтузиасты-любители. Такой подход позволил нам обеспечить высокое качество контента и максимальное разнообразие форматов. Мы стремились найти точку интереса для каждого жителя, независимо от его возраста и увлечений», — сообщили организаторы проекта.

Проект охватил все округа Иркутска и предложил программу для аудитории всех возрастов — от младших школьников до студентов, родителей и представителей старшего поколения. Программа была разделена на четыре направления: творчество (мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, занятия по актерскому мастерству), активности (современная хореография, фитнес и спортивные тренировки), интеллект (квесты, квизы, публичные лекции) и консультации (полезные встречи для школьников и их родителей).