Иркутская область заняла 21-е место по доле зарплат выше 200 тыс.

Первое место по доле работающих с зарплатой выше 200 тыс. рублей в месяц занимает Чукотский автономный округ (42,0%; доля работающих с зарплатой ниже 45 тыс. — 2,2%; типовой диапазон — 122–293 тыс. рублей). Об этом свидетельствуют данные РИА Новости.

На втором месте — Магаданская область (28,4%; 0,8%; 102–211 тыс.), на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ (25,2%; 3,0%; 97–202 тыс.), на четвертом — Москва (24,4%; 7,7%; 80–194 тыс.), на пятом — Ненецкий автономный округ (17,6%; 3,6%; 78–173 тыс.).

Иркутская область расположилась на 21-м месте: выше 200 тыс. получают 5,5%, ниже 45 тыс. — 20,4%, типовой диапазон — 49–111 тыс.

Красноярский край занимает 13-е место (8,3%; 16,7%; 54–129 тыс.), Новосибирская область — 25-е (4,4%; 25,2%; 45–97 тыс.), Бурятия — 31-е (3,5%; 26,4%; 44–97 тыс.).

Замыкают список Северная Осетия — Алания (81-е место, 0,9%; 57,5%; 28–62 тыс.), Кабардино-Балкария (82-е, 0,8%; 58,3%; 29–59 тыс.), Чечня (83-е, 0,7%; 70,3%; 24–50 тыс.), Ингушетия (84-е, 0,7%; 72,2%; 25–48 тыс.) и Калмыкия (85-е, 0,7%; 47,1%; 35–65 тыс.).

В целом по России зарплату выше 200 тыс. получают 7,5% работающих, ниже 45 тыс. — 24,6%, типовой диапазон — 46–115 тыс. рублей.