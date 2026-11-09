Жители Иркутской области стали активнее планировать ремонт

В России вырос спрос на обустройство жилья. За первые 9 месяцев года число заказов на ремонтные услуги увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В то же время среди жителей Иркутской области увеличилось посещение сайтов строительных магазинов и поиска специалистов на 89%. Об этом говорится в совместном исследовании МегаФона и Профи.ру.

Самыми востребованными услугами на Профи.ру по числу созданных заказов за январь — сентябрь 2026 года стали сантехнические работы, услуги электрика и ремонт стиральных машин. Среди отдельных услуг заметный рост спроса показали укладка крупноформатного керамогранита (+80% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года), ремонт пластиковых окон (+77%) и укладка керамогранита на стены (+76%).

Среди регионов по числу заказов лидируют Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. А самый высокий рост год к году показали Тюмень (+34%), Хабаровск (+31,2%), Омск (+31,2%), Пермь (+28,4%) и Томск (+27,3%).

В Иркутской области основную аудиторию сайтов строительных магазинов и поиска мастеров, по данным МегаФона, составляют люди от 35 до 44 лет — на них приходится 41% всех посетителей специализированных площадок. Еще 25% составляют пользователи в возрасте от 45 до 54 лет. Студенты и молодежь от 18 до 24 лет, напротив, заходят на такие ресурсы реже остальных, их доля достигает 2%. Мужчины интересуются материалами и строительными работами почти в два раза чаще женщин и формируют 65% аудитории.

Наибольшую активность покупателей из Приангарья на профильных сайтах аналитики оператора фиксируют по средам и пятницам. Именно в эти дни на специализированных ресурсах наблюдается пик потребления интернет-трафика.