45% иркутян планируют отпуск летом 2027 года

64% работающих иркутян уже определились с графиком отпусков на 2027 год. Летом весь отпуск или большую его часть планируют 45%. Об этом сообщает SuperJob.

Весной отдыхать собираются 10%, осенью — 6%, зимой — 3%. Еще 15% возьмут отпуск по графику, составленному отделом кадров. Женщины чаще мужчин выбирают лето, мужчины чаще планируют отпуск зимой.

Среди молодежи до 35 лет летний отдых выбирают 42%, среди горожан 35–45 лет — 49%, среди тех, кто старше 45 лет, — 44%. Молодежь чаще выбирает осень и зиму. Доля планирующих весенний отдых растет с уровнем дохода: от 5% среди зарабатывающих до 100 тыс. рублей до 12% среди получающих от 150 тыс.

Летний отдых больше всего нужен семьям с детьми: отпуск в теплый сезон запланировали 51% родителей против 40% респондентов без детей. Бездетные чаще планируют отдых осенью (8% против 5% среди имеющих детей).