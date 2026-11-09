Для «второй зарплаты» со вклада нужно 9,69 млн рублей

Чтобы ежемесячно получать 103 014 рублей — доход, сопоставимый со средней номинальной зарплатой в России, — на годовом вкладе при ставке 12,76% нужно разместить порядка 9,69 млн рублей без учета НДФЛ. Годом ранее для той же цели хватало 8,43 млн рублей. Об этом сообщает маркетплейс «Финуслуги».

Годом ранее ставка по годовым вкладам в среднем составляла 13,22%, а среднемесячная номинальная зарплата по данным Росстата — 92 866 рублей (август 2025 года). За год требуемая сумма выросла на 1,26 млн рублей, или на 15% — в среднем на 105 тыс. рублей в месяц в абсолютном выражении.

Размер «второй зарплаты со вклада» зависит от региона: при той же ставке 12,76% годовых суммы различаются почти в пять раз, или на 16,55 млн рублей. Все расчеты приведены без учета НДФЛ.

«Сумма, которая позволяет получать со вклада "вторую зарплату", растет, так как за год ставка по годовым вкладам снизилась примерно на 0,46 п.п., а зарплата индексировалась вместе с инфляцией. Стоит учитывать, что уменьшился и необлагаемый лимит, привязанный к максимальной ключевой ставке за год. На мой взгляд, вкладчикам сейчас лучше не ждать разворота ставок, а фиксировать доходность на средних сроках — от полугода до полутора лет: именно там на фоне неопределенности с длинными деньгами предложения еще остаются привлекательными», — отметил директор по сберегательным продуктам «Финуслуг» Денис Донских.