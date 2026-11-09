Беспилотный транспорт будут развивать в Иркутской области

Иркутская область разрабатывает Стратегию развития автономных систем. Она должна создать условия для запуска беспилотных автобусов и трамваев, а также для развития уже работающих авиационных систем. Проект обсудили на заседании рабочей группы под руководством первого заместителя губернатора Романа Колесова.

Документ охватывает высокоавтоматизированный транспорт, самоходные машины, автономные суда, железнодорожную технику и рельсовые транспортные средства, роботов и системы управления ими. Для их работы нужны специальная инфраструктура, внедрение в экономику региона, гибкое регулирование, стимулирование спроса и непрерывная подготовка кадров.

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Максим Лобанов отметил, что административный аппарат пока не готов к быстрому внедрению таких систем.

Задача — создать условия для транспортной логистики: нужны единые системы согласования полетов и выездов транспорта, которые обеспечат регулярность, выполнение задач и безопасность пассажиров и прохожих.

Над стратегией работают представители минтранса, минэка, министерств лесного комплекса, образования, сельского хозяйства, строительства, природных ресурсов и экологии.

Утвердить документ планируют до конца года.

Напомним, что беспилотная авиация в регионе уже применяется в сельском хозяйстве, картографии, ликвидации ЧС, мониторинге свалок и рубок, контроле за пожарами и трубопроводами. Образовательные программы есть в нескольких вузах и ссузах; в Минтранс подана заявка на пилотный проект по низковысотной экономике, одобрена заявка на программу Университета 20.35 по подготовке кадров для новых технологических рынков.