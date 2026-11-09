Число автосалонов в России сократилось на 3% с начала года

С начала года число дилерских центров в России снизилось на 3%, до 2888 к концу октября против 2971 в январе, а количество контрактов с дистрибьюторами выросло на 10% — с 4569 до 4824. Об этом сообщил сооснователь и директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

«Дилеры продолжают оптимизацию бизнеса: салоны постепенно закрываются, но число контрактов растет, в том числе из-за появления новых российско-китайских брендов, которые не торопятся уходить с рынка даже при минимальных продажах», — пишет Целиков.

Сейчас на один автосалон в среднем приходится 1,7 контракта, тогда как до 2022 года соотношение было близко к один к одному — каждая марка имела свой салон с шоу-румом. Чтобы сохранить рентабельность, дилерам приходится создавать «коммунальные квартиры».

Более 80% дилерских контрактов принадлежит всего 312 компаниям (группам или собственникам).

Напомним, что в октябре 2026 года авторынок России показал лучший результат с начала года (продано 132,9 тыс. машин, +8% к сентябрю), однако в годовом выражении рынок просел почти на 20% из-за эффекта высокой базы. Покупатели спешат реализовать планы до повышения налогов в 2027 году.