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Расходы на лекарства, медицинские товары и услуги растут быстрее общих расходов и инфляции

За прошедший год россияне стали тратить на лекарства и медицинские товары на 22% больше, на медицинские услуги — на 26%. При этом общие потребительские расходы в стране увеличились на 18%, а на услуги — на 17%. Таким образом, как показало исследование СберИндекса, расходы на лекарства, медицинские товары и услуги растут быстрее, чем потребление в целом. И этот рост существенно опережает инфляцию.

С поправкой на инфляцию расходы россиян на лекарства и медицинские товары за год выросли на 13,4%. Средний чек увеличился с 872 рублей до 1001 рубля, число покупателей — на 9,7%. Однако количество покупок на одного покупателя снизилось на 3,1%: было 3,06 — стало 2,97.

Реальные расходы на медицинские услуги увеличились на 12,4%. Средний чек вырос с 4893 до 5587 рублей, число покупателей — на 10,5%. Количество покупок на человека почти не изменилось (1,88 и 1,87 соответственно).

«Россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью, и сильнее всего этот тренд проявляется у людей с высокими доходами, которые обеспечили большую часть прироста. Опережающий инфляцию и общее потребление рост расходов на лекарства, медицинские товары и услуги говорит о том, что такие расходы более приоритетны для граждан», — Дарья Шведова (Цыплакова), управляющий директор, директор лаборатории «СберИндекс» Сбербанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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